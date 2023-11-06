Бывший протодиакон Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства
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«Забавно вышло: откололся в день народного единства», — написал Кураев в своём Telegram-канале.
Он прикрепил к посту фотографию с чемоданами, на фото видна надпись на чешском языке.
Ранее Кураев сообщил, что покидает Россию и едет в Прагу, где жил в детстве.
В апреле сообщалось, что запрещённого в служении протодиакона Кураева лишили священного сана.
Никулинский суд Москвы в августе 2022 года оштрафовал Кураева на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации российских вооружённых сил.