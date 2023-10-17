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Лишённый сана Кураев заявил о планах покинуть Россию не на этой неделе, но скоро

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Бывший протодиакон Андрей Кураев, который был лишён сана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заявил о планах покинуть Россию не на этой неделе, но «достаточно скоро».
Лишённый сана Кураев заявил о планах покинуть Россию не на этой неделе, но скоро
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

Его слова приводит РИА Новости.

«Ясно, что это достаточно скоро», — сказал Кураев.

По его словам, «это не дело этой недели».

Ранее Кураев сообщил, что покидает Россию и едет в Прагу, где жил в детстве.

В апреле сообщалось, что запрещённого в служении протодиакона Кураева лишили священного сана.

Никулинский суд Москвы в августе 2022 года оштрафовал Кураева на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации российских вооружённых сил.

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