Запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева лишили священного сана, сообщили в Московской епархии.

В тексте официального заявления отмечается, что Кураеву было предоставлено время для «переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви».

«Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность... Вы извергаетесь из священного сана», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном протоиерее Александре Агейкине, настоятеле Богоявленского Елоховского собора.

В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева.

Никулинский суд Москвы в августе 2022 года оштрафовал запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации российских вооружённых сил.