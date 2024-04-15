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Онколог Бутенко заявил о важности обучения всех врачей выявлению признаков рака

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Главный врач научно-клинического центра №2 имени Петровского, доктор медицинских наук Алексей Бутенко заявил о важности обучения всех врачей выявлению онкологических заболеваний.
Онколог Бутенко заявил о важности обучения всех врачей выявлению признаков рака
  • Gettyimages.ru

«Онкологи без очень тесного и дружественного взаимодействия со всеми остальными специалистами просто задохнутся. Потому что что-то кольнуло, стрельнуло — не надо сразу бежать к онкологу. Есть врачи общей практики, есть гинекологи, есть хирурги, урологи», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, все врачи, независимо от выбранной специальности, должны обладать какими-то базовыми знаниями по онкологии.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, как восполнить дефицит цинка.

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