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Врач Филёва рассказала о способах восполнить дефицит цинка

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Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, как восполнить дефицит цинка.
Врач Филёва рассказала о способах восполнить дефицит цинка
  • Gettyimages.ru

«Дефицит цинка не всегда возможно заметить: симптомы часто не проявляются до тех пор, пока уровень микроэлемента не станет критически низким. Часто первыми симптомами дефицита выступают кожные проявления, например сыпь вокруг рта или на других участках кожи. Некоторые отмечают, что у них длительно заживают мелкие ссадины, царапины и ранки, чаще возникают простудные заболевания», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, если нет хронических или других заболеваний, то достаточно разнообразно и сбалансированно питаться, чтобы не допустить нехватки цинка.

Цинк содержится в тыквенных семечках, кунжуте, говядине, курице, свинине, рыбе, морепродуктах. Богаты цинком бобовые продукты и злаки.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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