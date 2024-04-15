В Ассоциации независимых аптек заявили о росте спроса на фармацевтов

Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова прокомментировала ситуацию с кадрами в отрасли.

В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что спрос на фармацевтов в последние годы вырос в среднем на 25—30%.

«Конечно, целевое обучение поможет в такой ситуации. Тем не менее вопрос должен решаться системно и на всех уровнях. Нужен диалог между всеми участниками процесса: вузами, бизнесом, государством», — сказала эксперт.

Как отметила Преснякова, это очень важно, поскольку знания, которые получают студенты, должны носить прикладной характер, а представители бизнеса должны говорить, какие специалисты нужны.

В Ассоциации независимых аптек готовят к запуску проект профориентации школьников в регионах.

Ранее главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности компании по поиску сотрудников HeadHunter Наталья Данина назвала регионы, где не хватает специалистов.