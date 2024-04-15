В Ассоциации независимых аптек заявили о росте спроса на фармацевтов
- РИА Новости
В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что спрос на фармацевтов в последние годы вырос в среднем на 25—30%.
«Конечно, целевое обучение поможет в такой ситуации. Тем не менее вопрос должен решаться системно и на всех уровнях. Нужен диалог между всеми участниками процесса: вузами, бизнесом, государством», — сказала эксперт.
Как отметила Преснякова, это очень важно, поскольку знания, которые получают студенты, должны носить прикладной характер, а представители бизнеса должны говорить, какие специалисты нужны.
В Ассоциации независимых аптек готовят к запуску проект профориентации школьников в регионах.
Ранее главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности компании по поиску сотрудников HeadHunter Наталья Данина назвала регионы, где не хватает специалистов.