Шумков заявил о стабильной ситуации с питьевой водой в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия 24» заявил о стабильной ситуации с питьевой водой в регионе.

По его словам, перебоев и ухудшения качества воды в настоящий момент не наблюдается.

«Ситуация с питьевой водой стабильная, Роспотребнадзор делает заборы каждый день, пока каких-то перебоев либо ухудшения качества не наблюдается», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что жителям области на всякий случай всё же были даны рекомендации запасти воду.

«И мы развернули две станции очистки воды», — добавил он.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол в Кургане ожидается выше максимума 1994 года.