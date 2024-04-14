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Уровень воды в реке Тобол в Кургане ожидается выше максимума 1994 года

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана продолжает повышаться. Ожидается, что он окажется выше максимума 1994 года.
Уровень воды в реке Тобол в Кургане ожидается выше максимума 1994 года
  • РИА Новости

Такими прогнозами поделилась исполняющая обязанности начальника Курганского ЦГМС — Филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Наталья Астафьева.

По её словам, которые приводятся в Telegram-канале правительства Курганской области, уровень Тобола с учётом допустимой погрешности ожидается от 900 до 1070 см.

«Жители потенциально подтопляемых территорий, не ждите, когда вода подойдёт к вашим домам. Уровень Тобола поднимается. Эвакуируйтесь немедленно!» — призвали региональные власти.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за минувшие десять часов вырос на 65 см.

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