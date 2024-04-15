Депутат Думы предложила ввести восстановление после родов в систему ОМС

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в систему обязательного медицинского страхования программу послеродового восстановления.

«Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! К сожалению... никто не готовит женщину к послеродовому периоду... Программу восстановления после родов — ввести в ОМС», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программ по послеродовой реабилитации женщин.

Также Лантратова предложила создать федеральную программу по предоставлению многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование.