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Депутат Думы предложила ввести восстановление после родов в систему ОМС

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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в систему обязательного медицинского страхования программу послеродового восстановления.
Депутат Думы предложила ввести восстановление после родов в систему ОМС
  • © РИА Новости / Мария Девахина

«Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! К сожалению... никто не готовит женщину к послеродовому периоду... Программу восстановления после родов — ввести в ОМС», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программ по послеродовой реабилитации женщин.

Также Лантратова предложила создать федеральную программу по предоставлению многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование.

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