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В Крыму стабилизировались цены на продукты

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Ситуация с ценами в Крыму стабилизировалась, роста стоимости социально значимых продуктов нет, заявили в Минпромышленности региона.
В Крыму стабилизировались цены на продукты
  • РИА Новости

«В настоящее время ценовая ситуация находится на стабильном уровне, роста цен с учётом сезонного фактора не наблюдается», — приводит ТАСС ответ на запрос за подписью министра промполитики Анушавана Агаджаняна.

Отмечается, что по итогам мониторинга высшая добавочная стоимость была зафиксирована у компаний-посредников, которые доставляют продукты от производителей в сети. Соответствующие данные передали в ФАС России.

В крупнейших торговых сетях России ранее начались проверки из-за высоких цен на яйца.

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