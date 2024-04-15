В Крыму стабилизировались цены на продукты
- РИА Новости
«В настоящее время ценовая ситуация находится на стабильном уровне, роста цен с учётом сезонного фактора не наблюдается», — приводит ТАСС ответ на запрос за подписью министра промполитики Анушавана Агаджаняна.
Отмечается, что по итогам мониторинга высшая добавочная стоимость была зафиксирована у компаний-посредников, которые доставляют продукты от производителей в сети. Соответствующие данные передали в ФАС России.
В крупнейших торговых сетях России ранее начались проверки из-за высоких цен на яйца.