В Крыму стабилизировались цены на продукты

Ситуация с ценами в Крыму стабилизировалась, роста стоимости социально значимых продуктов нет, заявили в Минпромышленности региона.

«В настоящее время ценовая ситуация находится на стабильном уровне, роста цен с учётом сезонного фактора не наблюдается», — приводит ТАСС ответ на запрос за подписью министра промполитики Анушавана Агаджаняна.

Отмечается, что по итогам мониторинга высшая добавочная стоимость была зафиксирована у компаний-посредников, которые доставляют продукты от производителей в сети. Соответствующие данные передали в ФАС России.

В крупнейших торговых сетях России ранее начались проверки из-за высоких цен на яйца.