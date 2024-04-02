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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

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В крупнейших торговых сетях России начались проверки из-за высоких цен на яйца.
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
  • Gettyimages.ru

«Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке... Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», «Лента», «О'КЕЙ», METRO, «Ашан» и прочих», — говорится в сообщении ФАС.

В частности, проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объёмах закупки и реализации.

Ранее Минсельхоз России сообщил, что объём производства яиц в России за январь — февраль полностью закрывает потребности рынка.

В конце февраля руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский заявил, что в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца.

Как сообщалось, средняя стоимость десятка яиц в рознице в России снизилась почти до 129 рублей.

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