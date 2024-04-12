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Психолог Василькова рассказала о типичных ошибках на собеседовании

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Психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов Татьяна Василькова перечислила типичные ошибки на собеседовании.
Психолог Василькова рассказала о типичных ошибках на собеседовании
  • Gettyimages.ru

Соискателю не стоит первым делом интересоваться размером заработной платы, так как это является проявлением неуважения по отношению к работодателю, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также, по словам специалиста, не рекомендуется опаздывать на собеседование и приходить на него не продумав свой внешний вид.

Кроме того, многие начинают слишком увлечённо рассказывать о себе и своих достижениях, что тоже является ошибкой.

Работодателю интересно, какую пользу вы можете принести компании, а не где учились, работали и какими личными качествами обладаете, заключила психолог.

Ранее независимый специалист по поиску рабочих кадров Зулия Лоикова дала советы по подбору одежды для собеседования.

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