Психолог Василькова рассказала о типичных ошибках на собеседовании

Психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов Татьяна Василькова перечислила типичные ошибки на собеседовании.

Соискателю не стоит первым делом интересоваться размером заработной платы, так как это является проявлением неуважения по отношению к работодателю, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также, по словам специалиста, не рекомендуется опаздывать на собеседование и приходить на него не продумав свой внешний вид.

Кроме того, многие начинают слишком увлечённо рассказывать о себе и своих достижениях, что тоже является ошибкой.

Работодателю интересно, какую пользу вы можете принести компании, а не где учились, работали и какими личными качествами обладаете, заключила психолог.

Ранее независимый специалист по поиску рабочих кадров Зулия Лоикова дала советы по подбору одежды для собеседования.