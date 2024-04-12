Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём космонавтики
Запись поздравления опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса».
Космонавты отметили, что в этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Гагарина, «открывшего космическую эру человечества».
«Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что, развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем начатое нашими предшественниками», — подчеркнули космонавты.
Ранее сообщалось, что в музеях Подмосковья проведут мероприятия в честь Дня космонавтики.
Также власти Москвы рассказали о мероприятиях ко Дню космонавтики.