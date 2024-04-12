Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём космонавтики

Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём космонавтики.

Запись поздравления опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса».

Космонавты отметили, что в этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Гагарина, «открывшего космическую эру человечества».

«Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что, развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем начатое нашими предшественниками», — подчеркнули космонавты.

Ранее сообщалось, что в музеях Подмосковья проведут мероприятия в честь Дня космонавтики.

Также власти Москвы рассказали о мероприятиях ко Дню космонавтики.