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Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём космонавтики

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Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём космонавтики.

Запись поздравления опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса».

Космонавты отметили, что в этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Гагарина, «открывшего космическую эру человечества».

«Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что, развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем начатое нашими предшественниками», — подчеркнули космонавты.

Ранее сообщалось, что в музеях Подмосковья проведут мероприятия в честь Дня космонавтики.

Также власти Москвы рассказали о мероприятиях ко Дню космонавтики.

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