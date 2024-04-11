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Власти Москвы рассказали о мероприятиях ко Дню космонавтики

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Жителям Москвы рассказали, как столица будет праздновать День космонавтики.
Власти Москвы рассказали о мероприятиях ко Дню космонавтики
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия пройдут 12, 13 и 14 апреля.

На Северном речном вокзале запланированы лекции о созвездиях и планетах, также с 12 апреля в течение недели будет работать мобильный планетарий.

На Южном речном вокзале 13 апреля пройдут мастер-классы, космическая викторина, игротека, обсуждение научно-популярных книг, показ мультфильмов о космосе и встреча с ветераном-испытателем авиационной и космической техники. Также там проведут лекцию, подготовленную сотрудниками Московского планетария.

На выставке «Россия» 12 апреля обсудят сценарии будущего России.

Также различные мероприятия запланированы в парках и библиотеках города.

Ранее в пресс-службе Департамента торговли и услуг столицы рассказали, что посетители рыбного рынка «Москва — на волне» смогут попробовать меню космонавтов.

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