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Посетители рыбного рынка «Москва — на волне» смогут попробовать меню космонавтов

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Посетителям столичного рыбного рынка «Москва — на волне» предложат попробовать меню космонавтов.
Посетители рыбного рынка «Москва — на волне» смогут попробовать меню космонавтов
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг столицы.

«В рацион космонавтов входят консервы из осетра, белуги, лосося, форели, сельди, судака, карпа и щуки. В дополнительные наборы продуктов космонавты заказывают консервы из северных видов рыб, таких как язь, сырок, пыжьян, муксун и чир», — рассказал начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

Посетители рыбного рынка «Москва — на волне» в День космонавтики узнают, какую рыбу и морепродукты предпочитают российские космонавты.

Ранее сообщили, что в апреле в Подмосковье пройдёт более 160 тематических ярмарок.

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