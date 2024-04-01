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В Подмосковье пройдёт более 160 тематических ярмарок в апреле

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В Московской области состоится более 160 тематических ярмарок в апреле. На них будут представлены фермерские продукты, одежда, сувениры и другие товары.
В Подмосковье пройдёт более 160 тематических ярмарок в апреле
  • © Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Свыше 30 ярмарок будет посвящено Великому посту. На 70 ярмарках «Товар регионов России» можно будет изучить продукцию из разных регионов России.

Также запланированы ярмарки «День космонавтики», «Вербное воскресенье», «Весна, сад, огород», передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что на межрегиональные ярмарки Москвы привозят фермерские продукты из 40 регионов.

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