В музеях Подмосковья проведут мероприятия в честь Дня космонавтики
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.
В частности, в пятницу в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдёт лекция «Женщины в космосе», а в Звенигородском манеже — интерактивное занятие «Лунные тайны».
Интерактивная программа в музее «Новый Иерусалим» запланирована на 13 апреля. В этот же день в музее-заповеднике Чайковского состоится детская игровая программа.
Ранее сообщалось, что телебашню в Челябинске украсят портретом Юрия Гагарина.