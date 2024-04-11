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В музеях Подмосковья проведут мероприятия в честь Дня космонавтики

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В музеях Московской области состоятся мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. Они запланированы на период с 12 по 14 апреля.
В музеях Подмосковья проведут мероприятия в честь Дня космонавтики
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В частности, в пятницу в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдёт лекция «Женщины в космосе», а в Звенигородском манеже — интерактивное занятие «Лунные тайны».

Интерактивная программа в музее «Новый Иерусалим» запланирована на 13 апреля. В этот же день в музее-заповеднике Чайковского состоится детская игровая программа.

Ранее сообщалось, что телебашню в Челябинске украсят портретом Юрия Гагарина.

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