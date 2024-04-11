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Психотерапевт Чистякова назвала перепады настроения первыми симптомами депрессии

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Врач-психотерапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК Татьяна Чистякова рассказала о первых симптомах депрессии.
Психотерапевт Чистякова назвала перепады настроения первыми симптомами депрессии
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что это перепады настроения, чувство безрадостности и пессимистичный взгляд на происходящие события.

Как отметила Чистякова, стресс может выразиться и в чувстве тревоги, беспокойства, усталости.

Ещё одним симптомом являются эмоциональные реакции, которые не соответствуют ситуации — например, смех в ответ на сообщение о несчастье.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

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