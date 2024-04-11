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В Минздраве рассказали об изменениях в госпрограмме развития здравоохранения

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Минздрав разработал проект постановления правительства, где говорится о внесении изменений в госпрограмму развития здравоохранения. Новшества затрагивают правила предоставления субсидий из федерального бюджета региональным, рассказал депутатам Госдумы представитель ведомства.
В Минздраве рассказали об изменениях в госпрограмме развития здравоохранения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, руководители медицинских учреждений для пополнения автопарка должны отдавать предпочтение продукции отечественного производства. Речь идёт о машинах для доставки пациентов на диспансеризацию, беременных на профосмотр, врачей к месту жительства больных, а также для доставки биоматериалов в лаборатории.

Кроме того, в документе уточняются сроки заключения контрактов на поставку в регионы тест-систем мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом I типа с 2 до 17 лет. С 2024 года срок передвинули на 1 июля текущего финансового года.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал в беседе с RT о разработке инициативы, благодаря которой автомобили пожарной службы и службы скорой медицинской помощи получат право в случае крайней необходимости таранить мешающие проезду машины.

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