В России предложили разрешить экстренным службам таранить мешающие проезду авто

Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал в беседе с RT о разработке инициативы, благодаря которой автомобили пожарной службы и службы скорой медицинской помощи получат право в случае крайней необходимости таранить мешающие проезду машины.

«Пугающие новости о том, что машина скорой не успела на вызов из-за неправильно припаркованного автомобиля или о том, что по этой же причине пожарные не успели к очагу возгорания, мы слышим нередко. Гибнут люди, сгорает имущество, часто из-за невозможности проехать», — объяснил собеседник RT.

Парламентарий отметил, что предлагает законодательное решение этой проблемы.

«Сейчас я разрабатываю инициативу, благодаря которой и авто пожарной службы, и авто службы скорой медицинской помощи получат право в случае «крайней необходимости» — это понятие мы отдельно пропишем и уточним — таранить мешающие проезду машину. К концу апреля — началу мая инициатива будет внесена в Думу», — заключил Колунов.

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