Невролог Погорельцева назвала неочевидные признаки болезни Паркинсона
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что это, в частности, ослабление мимики лица, или гипомимия. Ещё одним таким симптомом может быть замедленность движений, или брадикинезия.
Началу болезни Паркинсона свойственно непроизвольное отклонение тела в сторону (латеропульсия) и непреодолимое ускорение движения туловища при ходьбе вперёд (пропульсия).
Как отметила Погорельцева, часто болезнь Паркинсона путают с разными формами нейродегенеративных заболеваний, поэтому важно провести МРТ подкорковых ядер головного мозга с контрастным усилением.
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