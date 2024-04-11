Врач Курбанова рассказала о причинах ночных судорог

Врач-невролог «СМ-Клиники» Наира Курбанова назвала основные причины возникновения ночных судорог.

«Судороги (ночные крампи) могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга. Также они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желёз, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, причинами судорог могут быть приём гипотензивных, психотропных лекарственных препаратов, глюкокортикостероидов.

Также судороги могут возникать от обезвоживания, повышенных физических нагрузок, переохлаждения, перегревания, избыточного употребления соли, электролитного дисбаланса.

«Крайне редко причиной является наследственная предрасположенность», — заключила невролог.

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