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Невролог Черёмухин назвал недостаток сна одним из факторов развития деменции

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Мануальный терапевт, невролог сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Андрей Черёмухин назвал неочевидные причины развития деменции. Одна из них — дефицит сна.
Невролог Черёмухин назвал недостаток сна одним из факторов развития деменции
  • Gettyimages.ru
  • © Highwaystarz-Photography

Согласно исследованиям, примерно в 15% случаев деменция прогрессирует у людей с недостатком сна, рассказал он в разговоре с газетой «Известия».

«Из-за нарушенного режима появляется чрезмерная невнимательность, теряется концентрация и способность к обучению. Снижается общая продуктивность мозга», — объяснил специалист.

В числе других факторов, которые могут способствовать развитию когнитивных дисфункций, Черёмухин назвал переработки, провоцирующие эмоциональное истощение, употребление вредной пищи и недостаток воды — и то и другое плохо влияет на мозг.

В заключение врач посоветовал не игнорировать заболевания.

«Лишний вес, диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой, обменом веществ, органами дыхания, состоянием почек и печени связаны с когнитивными нарушениями», — добавил невролог.

Ранее травматолог и ортопед кандидат медицинских наук Артур Саакян в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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