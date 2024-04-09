Невролог Черёмухин назвал недостаток сна одним из факторов развития деменции
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Согласно исследованиям, примерно в 15% случаев деменция прогрессирует у людей с недостатком сна, рассказал он в разговоре с газетой «Известия».
«Из-за нарушенного режима появляется чрезмерная невнимательность, теряется концентрация и способность к обучению. Снижается общая продуктивность мозга», — объяснил специалист.
В числе других факторов, которые могут способствовать развитию когнитивных дисфункций, Черёмухин назвал переработки, провоцирующие эмоциональное истощение, употребление вредной пищи и недостаток воды — и то и другое плохо влияет на мозг.
В заключение врач посоветовал не игнорировать заболевания.
«Лишний вес, диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой, обменом веществ, органами дыхания, состоянием почек и печени связаны с когнитивными нарушениями», — добавил невролог.
Ранее травматолог и ортопед кандидат медицинских наук Артур Саакян в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).