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Невролог перечислила первые симптомы болезни Паркинсона

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Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская назвала первые симптомы болезни Паркинсона.
Невролог перечислила первые симптомы болезни Паркинсона
  • Gettyimages.ru

«Болезнь Паркинсона начинается с двигательных нарушений: тремор, гипокинезия, мышечная ригидность, затем присоединяется постуральная неустойчивость. Тремор (дрожание) — наиболее очевидный и легко выявляемый симптом», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, дрожание начинается в кисти одной руки. После распространяется на противоположную руку и на ноги.

Мышечная ригидность также появляется сначала только в одной руке или ноге.

По словам невролога, преобладание ригидности в определённых группах мышц приводит к формированию характерной «позы просителя».

Прогрессирование заболевания приводит к скованности.

«Больной ходит мелкими шагами, ступни при этом располагаются параллельно друг другу — кукольная походка. Лицо маскообразное (амимия), взгляд застывший, мигания редкие. Улыбка, гримаса плача возникают с запозданием и так же медленно исчезают», — заключила эксперт.

Ранее мануальный терапевт, невролог сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Андрей Черёмухин назвал неочевидные причины развития деменции.

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