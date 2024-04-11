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В Думу внесли законопроект о лишении гражданства за нарушение присяги гражданина

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В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина.
В Думу внесли законопроект о лишении гражданства за нарушение присяги гражданина
  • РИА Новости

Ознакомиться с проектом можно в думской электронной базе.

Инициатива предполагает дополнить текст присяги гражданина Российской Федерации:

«...Если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации», — говорится в тексте проекта федерального закона.

В декабре в Москве впервые вынесено решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления.

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