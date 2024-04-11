В Думу внесли законопроект о лишении гражданства за нарушение присяги гражданина
- РИА Новости
Ознакомиться с проектом можно в думской электронной базе.
Инициатива предполагает дополнить текст присяги гражданина Российской Федерации:
«...Если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации», — говорится в тексте проекта федерального закона.
В декабре в Москве впервые вынесено решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления.