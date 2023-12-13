МВД: в Москве двоих россиян впервые лишили гражданства за преступление

В Москве впервые вынесено решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, речь идёт о двоих принятых в гражданство России приезжих. Они обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

Отмечается, что у одного из них обнаружено и изъято 19 свёртков с мефедроном, а у второго — один свёрток с такой же синтетикой.

«В отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, против злоумышленников возбуждено уголовное дело.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.