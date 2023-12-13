МВД: в Москве двоих россиян впервые лишили гражданства за преступление
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По данным ведомства, речь идёт о двоих принятых в гражданство России приезжих. Они обвиняются в незаконном обороте наркотиков.
Отмечается, что у одного из них обнаружено и изъято 19 свёртков с мефедроном, а у второго — один свёрток с такой же синтетикой.
«В отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты», — приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, против злоумышленников возбуждено уголовное дело.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.