Более 760 тысяч человек прошли диспансеризацию в Хабаровском крае в 2023 году

Профилактический медицинский осмотр прошли 767 914 человек в Хабаровском крае в 2023 году.

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

Уточняется, что из этого числа 62,5% составили женщины и 37,5% мужчины.

Наиболее часто впервые выявленными проблемами здоровья стали заболевания сердечно-сосудистой системы (зарегистрировано 3 700 случаев), расстройства функций желудочно-кишечного тракта (620 случаев), респираторные нарушения (390 случаев), злокачественные образования (349 случаев) и диагностированный сахарный диабет (224 случая).

Список медучреждений Хабаровского края, где можно пройти диспансеризацию, доступен на сайте Хабаровского фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее правительство Нижегородской области сообщило, что диспансеризацию и профосмотры в регионе с начала 2024 года прошли около 235 тыс. жителей региона.