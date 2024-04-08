В Нижегородской области прошли диспансеризацию 235 тысяч человек в 2024 году
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и областного правительства.
Как отметили в региональном Минздраве, жителей на медосмотр пришло на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В ходе проведения диспансеризации выявлено более 4,8 тыс. случаев болезней системы кровообращения, более 800 случаев болезней органов дыхания, почти 530 случаев сахарного диабета, порядка 170 случаев злокачественных новообразований.
Ранее заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов рассказал, как пройти диспансеризацию в Московской области.