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Врач Асанов рассказал о процедуре прохождения диспансеризации в Подмосковье

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Заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов рассказал, как пройти диспансеризацию в Московской области.
Врач Асанов рассказал о процедуре прохождения диспансеризации в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

«На базе нашего медицинского учреждения работает проект по сокращению времени прохождения диспансеризации взрослого населения. Сейчас её можно пройти за пару часов в зависимости от возрастной категории и объёма обследования», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, для прохождения диспансеризации пациент получает электронный маршрутный лист. Базовая программа предусматривает, в частности, лабораторную диагностику, анкетирование, флюорографию.

«В Московской области это займёт порядка полутора-двух часов», — отметил Асанов.

По результатам анализов и осмотра пациенту выставляют группу здоровья, после чего он либо завершает диспансеризацию, либо идёт на второй этап.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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