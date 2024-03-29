Врач Асанов рассказал о процедуре прохождения диспансеризации в Подмосковье

Заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов рассказал, как пройти диспансеризацию в Московской области.

«На базе нашего медицинского учреждения работает проект по сокращению времени прохождения диспансеризации взрослого населения. Сейчас её можно пройти за пару часов в зависимости от возрастной категории и объёма обследования», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, для прохождения диспансеризации пациент получает электронный маршрутный лист. Базовая программа предусматривает, в частности, лабораторную диагностику, анкетирование, флюорографию.

«В Московской области это займёт порядка полутора-двух часов», — отметил Асанов.

По результатам анализов и осмотра пациенту выставляют группу здоровья, после чего он либо завершает диспансеризацию, либо идёт на второй этап.

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