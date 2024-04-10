Перечень специальностей для программы «Земский доктор» расширили в Подмосковье

В Московской области в целях улучшения качества медпомощи населению, проживающему на отдалённых территориях, расширяют перечень специальностей, участвующих в программах поддержки для медиков — «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

В перечень врачебных специальностей включены аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины.

Действие программы «Земский фельдшер» расширили на участковых и процедурных медсестёр, а также медицинских сестёр врача общей практики.

Размер выплаты участвующим в программе врачам составляет до 1,5 млн рублей, фельдшерам — до 750 тыс. рублей.

Ранее в Министерстве здравоохранения Хабаровского края заявили о расширении списка специальностей, включённых в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».