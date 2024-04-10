RT в Telegram
Подпишись

Россияне в возрасте до 25 лет чаще всего ищут интересную работу

Короткая ссылка
В России провели исследование, чтобы выяснить, какие критерии важны при поиске работы молодыми сотрудниками в возрасте 18—25 лет. Выяснилось, что для 76% таких соискателей интересные задачи важнее размера зарплаты.
Россияне в возрасте до 25 лет чаще всего ищут интересную работу
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, который провела кадровая компания UTEAM.

В рамках опроса с возможностью выбрать несколько вариантов ответа выяснилось, что уровень заработной платы — значимый критерий для 71% опрошенных, интересные задачи — для 76%, рабочий график и гибкость — для 62% соискателей, а возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью — для 64%.

Также в топ-10 критериев для выбора работы среди зумеров вошли наличие ДМС и страхование жизни (31%), расположение офиса (36%), коллектив и непосредственный руководитель (32%), компания и её репутация (37%), возможности для карьерного роста (44%), а также дополнительные льготы (17%).

Ранее исследование показало, что лишь треть россиян (33%) работают по специальности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить