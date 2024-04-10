Россияне в возрасте до 25 лет чаще всего ищут интересную работу

В России провели исследование, чтобы выяснить, какие критерии важны при поиске работы молодыми сотрудниками в возрасте 18—25 лет. Выяснилось, что для 76% таких соискателей интересные задачи важнее размера зарплаты.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, который провела кадровая компания UTEAM.

В рамках опроса с возможностью выбрать несколько вариантов ответа выяснилось, что уровень заработной платы — значимый критерий для 71% опрошенных, интересные задачи — для 76%, рабочий график и гибкость — для 62% соискателей, а возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью — для 64%.

Также в топ-10 критериев для выбора работы среди зумеров вошли наличие ДМС и страхование жизни (31%), расположение офиса (36%), коллектив и непосредственный руководитель (32%), компания и её репутация (37%), возможности для карьерного роста (44%), а также дополнительные льготы (17%).

Ранее исследование показало, что лишь треть россиян (33%) работают по специальности.