В России только треть жителей работают по специальности

В ходе недавнего исследования выяснилось, что лишь треть (33%) россиян работают по специальности.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Почти четверть респондентов (24%) трудятся по профессии, которой обучались в вузе, и ещё 9% работают по специальности, которую освоили в колледже. 10% трудятся в смежной области. А 23% опрошенных никогда не работали по профессии.

Четверть (26%) опрошенных рассказали, что ранее трудились по той специальности, на которую обучались, однако в настоящее время работают в другой сфере.

Чаще всего участники исследования меняли сферу деятельности, чтобы больше зарабатывать (32%), из-за трудностей с трудоустройством по основной профессии (30%). Ещё 20% столкнулись с выгоранием, 19% не видели карьерных перспектив, а 17% просто перестало нравится то, чем они занимаются.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.