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Врач Морозов: увеличенные аденоиды могут провоцировать храп у детей

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Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Илья Морозов посоветовал родителям уделить внимание диагностике храпа у детей и своевременному лечению патологий, о которых он может свидетельствовать.
Врач Морозов: увеличенные аденоиды могут провоцировать храп у детей
  • Gettyimages.ru

Самая частая причина храпа у детей — гипертрофия аденоидов (разрастание глоточной миндалины в области свода носоглотки), объяснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Вторая по частоте встречаемости причина — аденоидит (воспаление глоточной миндалины). Данные патологии в 90% случаев протекают совместно, но могут встречаться и по отдельности, отметил Морозов.

Также, по его словам, в ряду причин — аллергический ринит, гипертрофия нёбных миндалин (увеличение в размере гланд) и искривление перегородки носа.

Все перечисленные патологии требуют обязательной диагностики и лечения, заключил отоларинголог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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