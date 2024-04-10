Зарплатные предложения в сфере производства в Челябинске выросли на 12%

В Челябинске на высокие зарплаты чаще остальных претендуют токари и операторы производственных линий.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».

«По итогам марта 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года медианные зарплатные предложения в сфере производства выросли на 12%. Также увеличились и зарплатные ожидания. Больше всего они выросли у операторов производственной линии (прирост на 9% — до 57,2 тыс. рублей), токарей (плюс 27% — до 69,6 тыс. рублей), начальников производства (увеличение на 29% — до 71,3 тыс. рублей)», — сказано в сообщении.

Самый высокий рост доходов отмечен у мастеров участка (плюс 20% — до 60 тыс. рублей), инженеров ПТО (прирост 20% — до 66,2 тыс.), инженеров по качеству (увеличение на 33% — до 60 тыс. рублей), контролёров ОТК и начальников производства.

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