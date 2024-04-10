Диетолог Бережная назвала причины обострения гастрита весной

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, что метеочувствительные люди, страдающие хроническим гастритом, весной могут чувствовать неприятные симптомы, такие как тошнота, дискомфорт, вздутие, тяжесть.

Обострение заболевания бывает связано с реакцией организма на атмосферные явления, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

При этом, по её словам, иногда под «весенний гастрит» маскируются другие патологии.

Кроме того, весной многие люди постятся, не уделяя должного внимания сбалансированности своего рациона, отметила Бережная.

Если дискомфорт в области живота стал беспокоить регулярно, это повод обратиться за медицинской помощью, резюмировала врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.