RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Бережная назвала причины обострения гастрита весной

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, что метеочувствительные люди, страдающие хроническим гастритом, весной могут чувствовать неприятные симптомы, такие как тошнота, дискомфорт, вздутие, тяжесть.
Диетолог Бережная назвала причины обострения гастрита весной
  • Gettyimages.ru

Обострение заболевания бывает связано с реакцией организма на атмосферные явления, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

При этом, по её словам, иногда под «весенний гастрит» маскируются другие патологии.

Кроме того, весной многие люди постятся, не уделяя должного внимания сбалансированности своего рациона, отметила Бережная.

Если дискомфорт в области живота стал беспокоить регулярно, это повод обратиться за медицинской помощью, резюмировала врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить