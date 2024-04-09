В Мурманской области рассказали о международной торговле региона в 2023 году

В Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области рассказали о международной торговле региона в 2023 году.

Об этом сообщает АБН24.

«По итогам внешнеторговой деятельности Мурманская область занимает третье место среди субъектов Северо-Западного федерального округа и четвёртое место по товарообороту. Его объём за последние пять лет вырос на 24,8%», — заявила профильный министр Светлана Панфилова.

Продукцию поставляют в 58 стран Европы, Азии, Африки, СНГ, Северной и Латинской Америки.

Объём поддержанного экспорта в части малого и среднего предпринимательства за пять лет достиг $37 млн. Подписано 116 экспортных контрактов.

Ранее сообщалось, что Московская область нарастила экспорт молочной и мясной продукции, а также кондитерских изделий в Армению.