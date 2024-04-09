В Мурманской области рассказали о международной торговле региона в 2023 году
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Об этом сообщает АБН24.
«По итогам внешнеторговой деятельности Мурманская область занимает третье место среди субъектов Северо-Западного федерального округа и четвёртое место по товарообороту. Его объём за последние пять лет вырос на 24,8%», — заявила профильный министр Светлана Панфилова.
Продукцию поставляют в 58 стран Европы, Азии, Африки, СНГ, Северной и Латинской Америки.
Объём поддержанного экспорта в части малого и среднего предпринимательства за пять лет достиг $37 млн. Подписано 116 экспортных контрактов.
Ранее сообщалось, что Московская область нарастила экспорт молочной и мясной продукции, а также кондитерских изделий в Армению.