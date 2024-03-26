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Подмосковье нарастило экспорт пищевой продукции в Армению на 12%

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Московская область нарастила экспорт молочной и мясной продукции, а также кондитерских изделий в Армению. По итогам 2023 года показатель вырос на 12%.
Подмосковье нарастило экспорт пищевой продукции в Армению на 12%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«В 2023 году из Московской области в Армению экспортировали около 7 тыс. т мясных продуктов, более 2,5 тыс. т молочной продукции и около 3 тыс. т кондитерских изделий», — заявил глава ведомства Владислав Мурашов.

По его словам, среди главных предприятий-экспортёров — Дмитровский молочный завод и Раменский кондитерский комбинат.

Ранее сообщалось, что Курганская область экспортировала продукции АПК на $62 млн по итогам 2023 года.

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