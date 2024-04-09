Психолог Мелёхин объяснил понятие социальной астении

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин рассказал о смысле и особенностях понятия социальная астения.

Желание постоянного общения, быть всё время на виду, чтобы чувствовать себя полноценным и самодостаточным, приводит к социальной тревоге или фобии, чрезмерной требовательности и придирчивости, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В результате развивается социальная астения, выраженная в ряде симптомов — нарушение сна, трудности с засыпанием, обильные кошмары, тревожные сновидения, раздражительность, ломота в теле, головные боли напряжения, компульсивное эмоциональное переедание.

По словам психолога, подобные проявления встречаются при нарциссическом расстройстве личности, патологическом нарциссизме. Таким людям необходимо постоянно подпитывать чувство социального одобрения.

Ранее психолог Елена Соловьёва рассказала, что негативные эмоции и аутоагрессия способны привести к ряду расстройств, таких как синдром раздражённого кишечника и вегетососудистая дистония.