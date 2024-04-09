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Психолог Соловьёва предупредила об опасности самобичевания

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Психолог Елена Соловьёва рассказала, что негативные эмоции и аутоагрессия способны привести к ряду расстройств, таких как синдром раздражённого кишечника и вегетососудистая дистония.
Психолог Соловьёва предупредила об опасности самобичевания
  • Gettyimages.ru

Человек может начать болеть из-за длительного самобичевания, объяснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом врачи зачастую не могут определить причину заболевания и пишут, что у пациента неясная этимология.

«Синдром раздражённого кишечника, вегетососудистая дистония и другие диагнозы, которые врачи пишут и говорят: «Идите к психологу и с ним разбирайтесь», — отметила Соловьёва.

Ранее психолог Галина Красноруженко в беседе с телеканалом «360» рассказала, почему весной может наблюдаться депрессивное состояние.

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