Психолог Соловьёва предупредила об опасности самобичевания
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Человек может начать болеть из-за длительного самобичевания, объяснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
При этом врачи зачастую не могут определить причину заболевания и пишут, что у пациента неясная этимология.
«Синдром раздражённого кишечника, вегетососудистая дистония и другие диагнозы, которые врачи пишут и говорят: «Идите к психологу и с ним разбирайтесь», — отметила Соловьёва.
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