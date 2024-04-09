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В Удмуртии в рамках диспансеризации можно проверить репродуктивное здоровье

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В Минздраве Удмуртии рассказали о новом скрининге, в рамках которого можно проверить репродуктивное здоровье.
В Удмуртии в рамках диспансеризации можно проверить репродуктивное здоровье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На здоровье репродуктивной системы как женщин, так и мужчин может влиять много факторов — вредные привычки, стресс, вовремя не обнаруженные и не леченные инфекции, воспалительные заболевания. Поэтому очень важно вовремя выявить изменения и пройти лечение», — заявила заместитель министра здравоохранения Удмуртии по детству и родовспоможению Наталья Соколова.

Репродуктивную диспансеризацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение» можно пройти в два этапа, отдельно для мужчин и женщин.

Ранее сообщалось, что выборгская межрайонная больница получила новый передвижной медицинский комплекс с флюорографом и маммографом.

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