Выборгская межрайонная больница получила новый передвижной медкомплекс
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Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на медучреждение.
Комплекс необходим для рентгеновских обследований. Салон дополнительно утеплили, а в пассажирской части размещены кресла, шкафы для одежды, откидные столики.
Кроме того, в комплексе есть генератор для автономной работы оборудования.
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