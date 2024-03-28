Выборгская межрайонная больница получила новый передвижной медкомплекс

Выборгская межрайонная больница получила новый передвижной медицинский комплекс с флюорографом и маммографом.

Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на медучреждение.

Комплекс необходим для рентгеновских обследований. Салон дополнительно утеплили, а в пассажирской части размещены кресла, шкафы для одежды, откидные столики.

Кроме того, в комплексе есть генератор для автономной работы оборудования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в Королёве.