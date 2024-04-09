Стоматолог Блюмкин рассказал о бесполезных советах для здоровья зубов

Стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской стоматологии взаимоотношений Dr.Blumkin перечислил бесполезные рекомендации по уходу за зубами.

«Сода и уголь являются сильными абразивами, которые повреждают эмаль, увеличивают чувствительность и травмируют дёсны. Регулярные такие «действия» могут разрушить зубы. А восстановление потребует много сил и денег», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, утверждение, что жёсткая щетина щётки лучше очищает зубы, — также миф. Иногда использование такой щётки может привести к серьёзными последствиям для здоровья полости рта.

«Жёсткая щётка не только травмирует дёсны, вызывая их воспаление и отхождение от зуба, но и способна стирать защитный слой эмали, делая зубы более чувствительными и уязвимыми перед кариесом. Мягкая щётка удаляет налёт не менее эффективно, без вреда для эмали и дёсен», — сказал стоматолог.

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