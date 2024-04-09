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Консультант Лейкина посоветовала не замалчивать рабочие конфликты

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Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина предложила сотрудникам не замалчивать недовольство, а открыто обсуждать проблемы, возникающие в рабочем коллективе.
Консультант Лейкина посоветовала не замалчивать рабочие конфликты
  • Gettyimages.ru

Когда сотрудники молчат и терпят, это приводит к понижению результативности и вовлечённости и увольнениям, объяснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В коллективах, где люди открыто выражают даже своё недовольство или несогласие, легче находят решения, чем когда всё замалчивается, потом уже это дело переходит в конфликт», — подчеркнула Лейкина.

Она посоветовала ходить на беседы к руководителю, налаживать контакт и открыто выражать причины разногласий.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.

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