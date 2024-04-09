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Глава «Московского долголетия» Филиппов назвал продлевающие жизнь факторы

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Замруководителя Департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов заявил, что продолжительность жизни в Москве в среднем достигла рекордных 78 лет. Он назвал ряд факторов, способствующих таким высоким показателям.
Глава «Московского долголетия» Филиппов назвал продлевающие жизнь факторы
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Одним из таких важных принципов является способность человека находить счастье в повседневных делах, поделился он в интервью газете «Известия».

В числе других принципов Филиппов назвал физическое здоровье и своевременное прохождение качественных медицинских обследований, а также интеллектуальный труд.

«В Японии, где старость изучена, пожалуй, лучше, чем где бы то ни было, очередное исследование доказало, что у пожилых людей, которые занимались интеллектуальным трудом, регулярно читали, отгадывали кроссворды, играли в го, продолжительность жизни в среднем была на четыре года дольше», — отметил Филиппов.

Ранее сообщалось, что в центрах московского долголетия в рамках проекта «Школа здоровья» начался новый цикл лекций о важности профилактики возрастных заболеваний.

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