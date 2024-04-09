Глава «Московского долголетия» Филиппов назвал продлевающие жизнь факторы
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Одним из таких важных принципов является способность человека находить счастье в повседневных делах, поделился он в интервью газете «Известия».
В числе других принципов Филиппов назвал физическое здоровье и своевременное прохождение качественных медицинских обследований, а также интеллектуальный труд.
«В Японии, где старость изучена, пожалуй, лучше, чем где бы то ни было, очередное исследование доказало, что у пожилых людей, которые занимались интеллектуальным трудом, регулярно читали, отгадывали кроссворды, играли в го, продолжительность жизни в среднем была на четыре года дольше», — отметил Филиппов.
Ранее сообщалось, что в центрах московского долголетия в рамках проекта «Школа здоровья» начался новый цикл лекций о важности профилактики возрастных заболеваний.