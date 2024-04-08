В центрах московского долголетия стартовал новый цикл лекций о здоровье

В центрах московского долголетия в рамках проекта «Школа здоровья» начался новый цикл лекций о важности профилактики возрастных заболеваний.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов напомнил, что проект «Школа здоровья» запустили в 2023 году на базе практически всех центров московского долголетия.

По его словам, к проекту уже присоединились врачи из 47 московских поликлиник.

Специалисты рассказывают слушателям о различных заболеваниях и их профилактике, а также отвечают на вопросы и дают рекомендации.

В прошлом году занятия проекта посетили около 20 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что проект «Московское долголетие» открыл курсы садоводства и ландшафтного дизайна.