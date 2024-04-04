Проект «Московское долголетие» открыл курсы садоводства и ландшафтного дизайна.

Об этом, как пишет Life.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Как правило, на занятия приходят люди, уже имеющие какой-либо опыт в садоводстве, но есть и новички, которые только сейчас потянулись к новым знаниям. Для тех, кто работает с землёй и растениями впервые, мы проводим подготовку, изучаем все необходимые нюансы», — рассказала доцент и кандидат наук Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Инна Зубик.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае построили научно-исследовательский центр агробиотехнологий на базе Института аграрной генетики и селекции.