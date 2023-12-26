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В Ставропольском крае появился центр агробиотехнологий

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В Ставропольском крае построили научно-исследовательский центр агробиотехнологий на базе Института аграрной генетики и селекции.
В Ставропольском крае появился центр агробиотехнологий
  • Gettyimages.ru
  • © SDI Productions

Об этом сообщает ИА «Победа 26» со ссылкой на пресс-службу СтГАУ.

«Созданные здесь лаборатории — это новая точка роста нашего вуза, потенциал центра агробиотехнологий — огромный. Помимо материально-технического оснащения, здесь есть уникальный коллектив учёных, который позволит сделать огромный шаг в развитии отрасли», — заявил ректор вуза Владимир Ситников.

Отмечается, что в структуру центра вошло семь лабораторий, а в исследовательской работе примут участие учёные из ведущих научных центров страны: МФТИ, ИБХ РАН, МГУ, Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Вавилова, Федерального научного центра им. Мичурина, Всероссийского НИИ кукурузы, а также Северо-Кавказского федерального научного центра и Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал, как проходит интеграция новых регионов в отечественный агропромышленный комплекс.

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