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Вице-спикер ГД Чернышов: многодетные родители трудятся на работе и дома

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Анастасия Румянцева
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в беседе с RT подробности внесённого в нижнюю палату парламента законопроекта, которым предлагается сократить продолжительность рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов.
Вице-спикер ГД Чернышов: многодетные родители трудятся на работе и дома
  • Gettyimages.ru
  • © ZenShui/Eric Audras

«Многодетные родители сегодня — та категория людей, которые трудятся и на своём рабочем месте, и дома. Воспитание детей — это тоже большая работа, вклад в развитие будущего семьи, будущего России. Особенно для тех семей, где растёт не один ребёнок», — пояснил собеседник RT.

Предлагая сократить рабочую неделю, власти учитывают серьёзнейший вклад многодетных родителей в процесс развития страны, подчеркнул Чернышов.

«Лишнее свободное время — это возможность уделить больше внимания детям, куда-то сходить с ними, организовать совместный досуг, просто поговорить. На эти вещи не всегда хватает времени, поэтому принятие этого законопроекта в Год семьи особенно актуально», — заключил он.

Ранее стало известно, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сократить продолжительность рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов.

Документ размещён в думской электронной базе.

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