В России предложили выделять многодетному работнику оплачиваемые часы на детей
По его словам, те сотрудники, у которых есть финансовые проблемы, могут начать поиски второй работы.
«И этот проект может принести негативный эффект», — объяснил Солёнов.
По его мнению, самый главный вопрос — насколько качественно родители уделяют время своим детям.
«Гораздо лучше было бы, если бы эти пять часов, которые пытаются сократить из рабочей недели одного из родителей, были бы оплачиваемыми и по желанию родителя могли бы быть посвящены своему ребёнку каждый день. То есть, когда родитель может ребёнка проводить в детский сад или в школу, встретить, или сможет со своим ребёнком обсудить актуальные проблемы, с которыми тот сталкивается. Родитель также может поговорить с классным руководителем или воспитателем, что тоже имеет очень большое значение в воспитательном процессе», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сократить продолжительность рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов.
Документ размещён в думской электронной базе.