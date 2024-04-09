В России предложили выделять многодетному работнику оплачиваемые часы на детей

Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов, комментируя в беседе с RT проект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя с 40 до 35 часов, заявил, что подобное предложение может иметь отрицательный эффект. По его мнению, лучше предоставить такому сотруднику оплачиваемые пять часов в неделю, которые он сможет потратить на общение с ребёнком.

По его словам, те сотрудники, у которых есть финансовые проблемы, могут начать поиски второй работы.

«И этот проект может принести негативный эффект», — объяснил Солёнов.

По его мнению, самый главный вопрос — насколько качественно родители уделяют время своим детям.

«Гораздо лучше было бы, если бы эти пять часов, которые пытаются сократить из рабочей недели одного из родителей, были бы оплачиваемыми и по желанию родителя могли бы быть посвящены своему ребёнку каждый день. То есть, когда родитель может ребёнка проводить в детский сад или в школу, встретить, или сможет со своим ребёнком обсудить актуальные проблемы, с которыми тот сталкивается. Родитель также может поговорить с классным руководителем или воспитателем, что тоже имеет очень большое значение в воспитательном процессе», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сократить продолжительность рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов.

Документ размещён в думской электронной базе.