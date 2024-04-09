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В Думе разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России

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Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним.

Также в России предложили запретить табачным магазинам использовать уличные вывески.

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